«Мариуполь» вновь арендовал полузащитника «Шахтера»

Топалов проведет еще один сезон за азовцев

Фото: ФК Мариуполь

Полузащитник «Шахтера» Дмитрий Топалов продолжит свое выступление за «Мариуполь».

Азовский клуб вновь взял игрока в аренду. Она рассчитана на один сезон.

Предыдущие два сезона 23-летний игрок также играл в аренде за «Мариуполь». За команду он отыграл уже 46 матчей, забив семь мячей

В сезоне 2020/21 за «Мариуполь» в Премьер-лиге Дмитрий провел 18 игр, в которых отметился тремя голами.