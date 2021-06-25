«Мариуполь» расстался с защитником
«Мариуполь» вновь арендовал полузащитника «Шахтера»
Топалов проведет еще один сезон за азовцев
Фото: ФК Мариуполь
Полузащитник «Шахтера» Дмитрий Топалов продолжит свое выступление за «Мариуполь».
Азовский клуб вновь взял игрока в аренду. Она рассчитана на один сезон.
Предыдущие два сезона 23-летний игрок также играл в аренде за «Мариуполь». За команду он отыграл уже 46 матчей, забив семь мячей
В сезоне 2020/21 за «Мариуполь» в Премьер-лиге Дмитрий провел 18 игр, в которых отметился тремя голами.
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