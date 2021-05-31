Хавбек сборной Украины: «В «Мариуполе» фантастические условия для развития»
Маркевич: «Из Чеха может получиться второй Степаненко»
Экс-тренер выделил молодых игроков «Мариуполя»
Фото: ФК Мариуполь
Бывший тренер Мирон Маркевич выделил молодых игроков «Мариуполя», спрогнозировав им большое будущее. Слова специалиста приводит «Мова футболу».
«Из Артема Бондаренко может быть толк.
Нравится Максим Чех из «Мариуполя». Из него может получиться второй Степаненко. Тоже делает много черновой работы, но немного не дотягивает в подыгрыше. Хотя это дело наживное».
Бондаренко уже получил вызов в сборную Украины.
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