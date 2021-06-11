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Маркевич назвал игроков сборной Украины, от которых он ждет прорыва на Евро-2020

Тренер выделил троих футболистов
Футбол Евро-2020
18:59
Маркевич назвал игроков сборной Украины, от которых он ждет прорыва на Евро-2020
Мирон Маркевич / Фото: УАФ

Украинский тренер Мирон Маркевич назвал футболистов сборной Украины, от которых он ждет прорыва на Евро-2020. Его слова приводит пресс-служба УАФ.

- Как вы думаете, на этом Евро мы узнаем новые имена?

– Думаю, что да. И очень хочется, чтобы среди них были и украинские исполнители.

- Например?

– Руслана Малиновского и Александра Зинченко и так все знают. Поэтому я жду прорыва от Виталия Миколенко, Ильи Забарного, Георгия Бущана. Надеюсь, что и Роман Яремчук продолжит забивать так, как он это делал в чемпионате Бельгии.

- Какие сильные стороны есть у команды Андрея Шевченко?

– Прежде всего это сыгранность, поскольку просматривается основной состав. Есть футболисты, которые играли чаще других. Я вижу у ребят уверенность в своих силах.

Тем более что и физические кондиции сине-желтых обнадеживают, а в последние дни, считаю, тренерский штаб выведет команду на максимум функциональных возможностей. Будем с оптимизмом ждать матчей подопечных Андрея Шевченко в группе.

– Тренируя свои команды, вы прививали им атакующий стиль игры, соответственно, у тренера должен быть качественный выбор нападающих. У Яремчука хорошая подстраховка?

– Непростой вопрос. Кандидатура Яремчука на место в старте вне конкуренции, а первым запасным, я так понимаю, будет Беседин. Посмотрим, может, и Довбик выстрелит.


Первый матч на Евро-2020 сборная Украины сыграет против Нидерландов. Матч Нидерланды – Украина состоится 13-го июня в Амстердаме.

Видео трансляция матча Нидерланды – Украина.

Онлайн трансляция матча Нидерланды – Украина.

Петр Приходько
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Мирон Маркевич

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