Михайличенко может получить должность в УАФ
Маркевич: «Уже неоднократно говорил, что хочу еще поработать тренером»
Известный специалист прокомментировал возможность ухода с должности в УАФ
17 мая 14:39
Мирон Маркевич / Фото - УНИАН
Глава комитета национальных сборных Украины Мирон Маркевич прокомментировал возможность своего ухода с поста.
У меня действующий контракт с УАФ до конца июля. Дальше посмотрим, как оно будет. Пока я ничего не знаю, ибо со мной никто не беседовал на эту тему.
Сейчас я уезжаю в Харьков на сбор национальной команды. Потом уже буду разговаривать с Андреем Павелко. По поводу того, что на мое место претендует Михайличенко – ничего не слышал.
Если мне придется покинуть пост – ради бога, я не умру. Я уже неоднократно говорил, что хочу еще поработать тренером. Предложений пока нет, я же не буду сам куда-то напрашиваться. Не будет делать из этого проблему.
Ранее Алексей Михайличенко покинул должность спортивного директора «Динамо». Он может получить работу в УАФ.
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