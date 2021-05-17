Маркевич: «Уже неоднократно говорил, что хочу еще поработать тренером»

Мирон Маркевич / Фото - УНИАН

Глава комитета национальных сборных Украины Мирон Маркевич прокомментировал возможность своего ухода с поста.

Сейчас я уезжаю в Харьков на сбор национальной команды. Потом уже буду разговаривать с Андреем Павелко. По поводу того, что на мое место претендует Михайличенко – ничего не слышал.

Если мне придется покинуть пост – ради бога, я не умру. Я уже неоднократно говорил, что хочу еще поработать тренером. Предложений пока нет, я же не буду сам куда-то напрашиваться. Не будет делать из этого проблему.