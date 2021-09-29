Маркевич: «В Мюнхене «Динамо» может рассчитывать только на контратаки»

Экс-глава комитета сборных УАФ дал прогноз на матч Лиги чемпионов

Мирон Маркевич / фото - УАФ

Экс-глава Комитета сборных УАФ и заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич в поделился своим прогнозом на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором киевское «Динамо» на выезде сыграет против мюнхенской «Баварии».

«Бавария» сейчас находится в фантастической спортивной форме, сметая со своего пути всех и не только в Бундеслиге, но и в Лиге чемпионов. Поэтому ввязываться с мюнхенцами в открытый футбол, это сразу подписать себе приговор. Нужно быть реалистами: лишь четкая игра в обороне, кураж вратаря и молниеносные контрвыпады еще позволяют киевлянам надеяться на спасение. Все же, класс «Баварии» заметно выше. Но хуже всего, что «Динамо» умудрилось войти в сезон, так и не решив проблему с забивным нападающим».

Напомним, главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн, скорее всего, не сможет рассчитывать на вингера Кингсли Комана. Также травмированы хавбек Корентен Толиссо и голкипер Свен Ульрайх.

За игрой Лиги чемпионов можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Бавария» – «Динамо». Начало – в 22:00.