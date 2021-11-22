Маркевич: «Ворскла» имеет в своем составе опытных исполнителей, которые решают вопросы»

Фото: ФК Мариуполь

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич прокомментировал поражение от «Ворсклы» (1:5) в матче 15 тура УПЛ.

«Ворскла» имеет в своем составе опытных исполнителей, которые решают вопросы. Им не нужны 2-3 попытки. Они с одного момента выжимают максимум. Это определяющий фактор. Единственное, мне понравилось, как моя команда вышла на второй тайм.

Первый тайм получился хорошим, несмотря на то, что пропустили. Будем разбираться, ведь совсем расклеились. «Ворскла» легко создавала».