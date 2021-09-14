Марлон: «Мне еще далеко до Рамоса»

Защитник «Шахтера» дал скромную оценку своим навыкам

Марлон / Фото - ФК Шахтер

Защитник «Шахтера» Марлон в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов против «Шерифа» поделился эмоциями от скорого дебюта в главном еврокубке. Также центрбек назвал своих кумиров.

Лига чемпионов – особенный турнир для тебя?

Не хватает слов, чтобы описать, насколько сильные чувства меня переполняют, оттого что я буду выступать в столь большом турнире, как Лига чемпионов.

По стилю игры ты напоминаешь Серхио Рамоса, хотя в свое время ты выступал в «Барселоне». Кто из футболистов на твоей позиции является примером для подражания и не мешает ли такой стиль в игре?

Возможно, этой агрессивности и интенсивности я научился, когда работал с Роберто Де Дзерби. Спасибо за сравнение, но, думаю, мне еще далеко до Рамоса. А вообще мои кумиры – Серхио Рамос и Тиагу Силва.

За игрой Лиги чемпионов можно будет следить 15 сентября на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Шериф» – «Шахтер». Начало – в 20:00.