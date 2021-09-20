Марлос: «Надеюсь, «Шахтер» вернется в Донецк. Но меня расстраивает, что я не буду частью этого возвращения»

«Горняки» намерены вынужденно играть в других городах Украины

Фото: пресс-служба Шахтера

Хавбек «Шахтера» Марлос высказался о возможном возвращении команды в Донецк. Слова игрока приводит пресс-служба «горняков».

– Ты перешел в клуб, когда он уже не играл в Донецке. Ты не почувствовал того, что вы находитесь вне дома.

– Это та вещь, которая очень расстраивает. С тех пор как я был в «Металлисте», у меня была мечта – сыграть с футболкой «Шахтера» на «Донбасс Арене». Это действительно очень расстраивает, потому что видимо у меня никогда не будет этой возможности.

Надеюсь, клуб в один прекрасный момент вернется в Донецк. Меня очень расстраивает, что я, наверно, не буду частью этого возвращения



В турнирной таблице УПЛ «Шахтер» находится на 2-м месте, уступая «Динамо» 3 очка.