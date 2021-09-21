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Марлос: «Очень рад, что выступал за сборную Украины. Верю, что это был положительный этап в моей карьере»

Полузащитник с болью принял решение больше не играть за «сине-желтых»
Футбол Сборная Украины
22:12
Марлос: «Очень рад, что выступал за сборную Украины. Верю, что это был положительный этап в моей карьере»
Фото: УАФ

Полузащитник «Шахтера» Марлос рассказал пресс-службе клуба об игре за сборную Украины.

«Игра за сборную Украины было большим решением, которое я принял. Очень рад, что выступал за Украину, что помогал прогрессировать партнерам и рос сам. Я верю, что это был положительный этап в моей карьере, и я очень расстраиваюсь из-за того, что ухожу из сборной Украины.

У меня есть физические проблемы после операции, и я не могу участвовать в большом количестве матчей. Сейчас я сконцентрирован на «Шахтере».

Очень грустно, что пришлось так сделать».

За Украину он отыграл 27 матчей.

Марлос также намекнул, что покинет «Шахтер».

Андрей Усмонов
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Марлос Шахтер Донецк

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