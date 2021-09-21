Марлос: «Очень рад, что выступал за сборную Украины. Верю, что это был положительный этап в моей карьере»

Полузащитник с болью принял решение больше не играть за «сине-желтых»

Фото: УАФ Полузащитник «Шахтера» Марлос рассказал пресс-службе клуба об игре за сборную Украины. «Игра за сборную Украины было большим решением, которое я принял. Очень рад, что выступал за Украину, что помогал прогрессировать партнерам и рос сам. Я верю, что это был положительный этап в моей карьере, и я очень расстраиваюсь из-за того, что ухожу из сборной Украины. У меня есть физические проблемы после операции, и я не могу участвовать в большом количестве матчей. Сейчас я сконцентрирован на «Шахтере». Очень грустно, что пришлось так сделать». За Украину он отыграл 27 матчей. Марлос также намекнул, что покинет «Шахтер».

Андрей Усмонов