Марлос: «Я сменил гражданство не из-за того, чтобы играть за сборную Украины»
Марлос: «Очень рад, что выступал за сборную Украины. Верю, что это был положительный этап в моей карьере»
Полузащитник с болью принял решение больше не играть за «сине-желтых»
22:12
Фото: УАФ
Полузащитник «Шахтера» Марлос рассказал пресс-службе клуба об игре за сборную Украины.
«Игра за сборную Украины было большим решением, которое я принял. Очень рад, что выступал за Украину, что помогал прогрессировать партнерам и рос сам. Я верю, что это был положительный этап в моей карьере, и я очень расстраиваюсь из-за того, что ухожу из сборной Украины.
У меня есть физические проблемы после операции, и я не могу участвовать в большом количестве матчей. Сейчас я сконцентрирован на «Шахтере».
Очень грустно, что пришлось так сделать».
За Украину он отыграл 27 матчей.
Марлос также намекнул, что покинет «Шахтер».