«Марсель» пока не проигрывает в Лиге 1. На этот раз – победа над «Монако»

Для подопечных Ковача сезон, наоборот, стартует не лучшим образом

Фото - ФК Марсель

В пятом туре французской Лиги 1 «Монако» в родных стенах уступил «Марселю».

Гости полностью переиграли соперника в первом тайме, и ушли на перерыв при минимальном преимуществе. Счет в матче открыл 21-летний Дьенг, для которого этот гол стал дебютным в Лиге 1.

Во второй половине встречи игра несколько выровнялась. Однако форвард «Олимпика» все равно сумел оформить дубль.

«Марсель», не проиграв ни разу в сезоне, идет третьим в турнирной таблице. «Монако» добыл лишь одну победу в пяти турах и располагается во второй десятке.

Лига 1, 5 тур

«Монако» – «Марсель» 0:2

Голы: Дьенг, 37, 60

«Монако»: Нюбель, Матсима (Агиляр, 46), Дисаси, Бадиашиле, Кайо Энрике, Желсон Мартинш (Жан Лукас, 60), Диоп (Диатта, 74), Тчуамени, Фофана, Бен-Йеддер (Изидор, 74), Фолланд (Боадю, 60).

«Марсель»: Лопес, Луан Перес, Салиба, Балерди, Лирола (Гуйе, 79), Камара, Ронжье, Ундер (де ла Фуэнте, 79), Гендузи, Харит (Жерсон, 72), Дьенг (Луис Энрике, 67).

Диоп, Тчуамени, Агиляр, Фофана – Камара