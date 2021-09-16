Матч «Ницца» – «Марсель» будет переигран на нейтральном поле
«Марсель» в прошлом сезоне за медиаправа заработал более 100 млн евро
Лучшие результаты во Франции показывает лишь ПСЖ
11:56
Фото: Ligue 1
Французский «Марсель» в сезоне 2020/2021 гг. реализовал свои различные медиа права на 102,8 миллиона евро. Об этом рассказал генеральный менеджер клуба Лоран Колетт на встрече со студентами бизнес-школы RMA.
Во Франции лучше результат лишь у звездного ПСЖ – более 108 миллионов евро.
Напомним, «Марсель» в нынешнем сезоне Лиги 1 не проиграл ни одного матча и занимает третье место в турнирной таблице.
Комментарии 0