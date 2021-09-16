«Марсель» в прошлом сезоне за медиаправа заработал более 100 млн евро

Лучшие результаты во Франции показывает лишь ПСЖ





Фото: Ligue 1

Французский «Марсель» в сезоне 2020/2021 гг. реализовал свои различные медиа права на 102,8 миллиона евро. Об этом рассказал генеральный менеджер клуба Лоран Колетт на встрече со студентами бизнес-школы RMA.



Во Франции лучше результат лишь у звездного ПСЖ – более 108 миллионов евро.

Напомним, «Марсель» в нынешнем сезоне Лиги 1 не проиграл ни одного матча и занимает третье место в турнирной таблице.



