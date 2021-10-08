После отмененного на 87-й минуте гола Лукаку Франция вырвала победу и вышла в финал Лиги наций
Мартинес: «Во втором тайме эмоций было слишком много»
Тренер Бельгии – о поражении Франции
8 октября 07:53
Фото: RMC Sport
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал RMC Sport поражение от Франции (2:3) в полуфинале Лиги наций.
«Первый тайм мы провели превосходно. Мы играли очень легко и уверенно. Во втором тайме эмоций было слишком много, возможно, мы слишком много думали о финале, о выходе в следующий раунд. Мы не сделали то, что должны были, и позволили Франции перевернуть матч. И у нее хватило сил забить решающий гол.
Мне кажется очень жестоким то, как мы проиграли: на 90-й минуте, после прекрасного первого тайма. Это очень тяжело.
В матче за третье место против Италии надо проявить силу духа. Через 13 месяцев чемпионат мира, и надо пользоваться любой возможностью проявить свой уровень».
Бельгия сыграет с Италией в матче за третье место.
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