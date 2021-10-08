Мартинес: «Во втором тайме эмоций было слишком много»

Фото: RMC Sport

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал RMC Sport поражение от Франции (2:3) в полуфинале Лиги наций.

Мне кажется очень жестоким то, как мы проиграли: на 90-й минуте, после прекрасного первого тайма. Это очень тяжело.

В матче за третье место против Италии надо проявить силу духа. Через 13 месяцев чемпионат мира, и надо пользоваться любой возможностью проявить свой уровень».