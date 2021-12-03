Шацких: «Интересно, прибавила бы «Бавария», если бы «Динамо» сравняло счет?»
Матч «Бавария» – «Барселона» пройдет без зрителей
Вновь из-за пандемии коронавриуса
18:10
Фото: Eurosport
Матч между «Баварией» и «Барселоной» в 6-м туре Лиги чемпионов пройдет без зрителей.
Все из-за пандемии коронавируса в Германии. В Мюнхене ситуация усложнилась и болельщикам не разрешат его посещение. Впрочем, сама игра пройдет в по расписанию, сообщают сайты обеих команд.
Изначально планировалось допустить до 50% от вместимости арены зрителей, но решение решили поменять.
Встреча состоится 8 декабря. Начало встречи – в 22:00.
«Бавария» уже вышла из группы, а вот «Барселона» сражается за это право с «Бенфикой».
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