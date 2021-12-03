Матч «Бавария» – «Барселона» пройдет без зрителей

Вновь из-за пандемии коронавриуса

Фото: Eurosport

Матч между «Баварией» и «Барселоной» в 6-м туре Лиги чемпионов пройдет без зрителей.

Все из-за пандемии коронавируса в Германии. В Мюнхене ситуация усложнилась и болельщикам не разрешат его посещение. Впрочем, сама игра пройдет в по расписанию, сообщают сайты обеих команд.

Изначально планировалось допустить до 50% от вместимости арены зрителей, но решение решили поменять.

Встреча состоится 8 декабря. Начало встречи – в 22:00.

«Бавария» уже вышла из группы, а вот «Барселона» сражается за это право с «Бенфикой».