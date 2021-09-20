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Матч «Динамо» – «Шахтер» может пройти без зрителей

Известна причина
Футбол Украинская Премьер-лига
21:28
Матч «Динамо» – «Шахтер» может пройти без зрителей
Фото - ФК Шахтер

Ближайший матч между «Динамо» и «Шахтером» в чемпионате Украины может пройти при пустых трибунах. Встреча состоится третьего октября.

Всему виной происшествие во время поединка восьмого тура между киевлянами и «Александрией» (1:0). В результате драки пострадали болельщики с детьми. Полиция возбудила дело в связи с данной ситуацией.

Учитывая это, КДК УАФ может применить санкции относительно хозяев матча. Следующий домашний матч «Динамо» может пройти без зрителей. Его «бело-синие» должны провести как раз против «Шахтера».

А в среду, 22 сентября, команды встретятся в матче за Суперкубок Украины. За игрой можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Шахтер» – «Динамо». Начало – в 21:00.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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