Матч «Ньюкасла» и «Тоттенхэма» был остановлен из-за сердечного приступа у одного из фанатов

фото - Twitter

В матче 8-го тура АПЛ «Ньюкасл» на своем поле принимал «Тоттенхэм».

В конце первого тайма на трибунах случилось чрезвычайное происшествие – одному из болельщиков стало плохо и понадобилась срочная медицинская помощь.

Защитник «шпор» Серхио Регилон сразу подбежал к рефери и попросил обратить внимание на ситуацию, а хавбек Эрик Дайер устремился к работникам стадиона, чтобы они нашли дефибриллятор.

Staggering moment at Newcastle. Play suspended mid-game as players point out emergency in stands, beckoning medical staff over with defibrillator. A fan had suffered reported cardiac arrest. Carnival atmosphere suddenly silenced by reminder of Fragility of Life pic.twitter.com/IxGrts69XF

Судья матча остановил встречу и отправил команды в подтрибунное помещение.

Newcastle vs. Tottenham has been paused due to a medical situation in the crowd.



Fair play to Reguilon, Dier and the players making sure medical attention was gotten fast.



Hope the fan is okay.



pic.twitter.com/xJgFSxGw5J