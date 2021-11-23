«Интер» потерял своего лидера перед матчем с «Шахтером»
Матч с «Шахтером» может пропустить еще один ключевой игрок «Интера»
Игра состоится 24 ноября
09:07
Фото: inter.it
«Интер» понес еще одну потерю накануне матча Лиги чемпионов против «Шахтера».
Вероятно, встречу пропустит полузащитник Никола Барелла. Он получил повреждение в последней игре Серии А, сообщает gazzetta.it.
Скорее всего, игру с «горняками» полузащитник пропустит. В «Интере» не хотят рисковать здоровьем игроков.
Ранее сообщалось, что игру с «Шахтером» пропустят Стефан Де Врей и Алексис Санчес.
Матч состоится 24 ноября в 19:45.
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