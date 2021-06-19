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Матч Украина – Австрия рассудит скандальный арбитр
Надеемся на честное судейство
Джюнейт Чакыр / фото - TRT Haber
Матч группового этапа Евро-2020 между Украиной и Австрией обслужит турецкая бригада арбитров, сообщает официальный сайт UEFA.
Главным рефери назначен Джюнейт Чакыр, который известен своим сомнительным судейством в матче полуфинала ЛЧ-2018 «Реал» – «Бавария». Тем не менее, турок – высококвалифицированный арбитр, и в большинстве случаев отрабатывает матчи на должном уровне.
Его помощниками будут Бахаттин Дуран и Тарик Энгюн.
Арбитр ВАР – итальянец Массимилиано Иррати.
Четвертый рефери – немец Даниэль Зиберт.
Матч Украина – Австрия пройдет уже в этот понедельник в 19:00.
Видео трансляция матча Украина – Австрия.
Комментарии 1
Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...