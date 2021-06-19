Матч Украина – Австрия рассудит скандальный арбитр

Надеемся на честное судейство

Джюнейт Чакыр / фото - TRT Haber

Матч группового этапа Евро-2020 между Украиной и Австрией обслужит турецкая бригада арбитров, сообщает официальный сайт UEFA.

Главным рефери назначен Джюнейт Чакыр, который известен своим сомнительным судейством в матче полуфинала ЛЧ-2018 «Реал» – «Бавария». Тем не менее, турок – высококвалифицированный арбитр, и в большинстве случаев отрабатывает матчи на должном уровне.

Его помощниками будут Бахаттин Дуран и Тарик Энгюн.

Арбитр ВАР – итальянец Массимилиано Иррати.

Четвертый рефери – немец Даниэль Зиберт.

Матч Украина – Австрия пройдет уже в этот понедельник в 19:00.

Видео трансляция матча Украина – Австрия.

Онлайн трансляция матча Украина – Австрия.