Матерацци: «Де Дзерби не очень далек от уровня Гваодиолы»

Итальянец также, как и его испанский коллега проповедует уникальную философию игры

Роберто Де Дзерби / фото - ФК Шахтер

Экс-игрок сборной Италии Марко Матерацци дал оценку работе своего соотечественника, тренера «Шахтера» Роберто Де Дзерби.

«Спартак» хотел пригласить Де Дзерби, но не получилось. Что этот тренер мог дать красно-белым?

«Роберто – один из представителей нового поколения итальянских тренеров. На протяжении последних 10 лет он рос – шел с самых низов и добрался до Серии А. Он шаг за шагом строил карьеру, а его работа с «Сассуоло» была замечательной: команда показывала техничный футбол, а не просто стояла в обороне. Вообще, когда работаешь с маленькой командой, действуешь так: «Давайте понадежнее в обороне, если забьем — хорошо, если нет — ну и ладно». Но Де Дзерби всегда хотел забивать первым и хотел делать это раньше соперника. Не важно, кто оппонент: «Рома», «Ювентус», «Милан» или «Интер».

У него был такой менталитет в Италии, сейчас он прививает такие же идеи в «Шахтере», значит, мог бы проводить аналогичную работу в России».

Слышал, что журналисты в Италии называют Де Дерби итальянским Гвардиолой.

«Скажем так, Роберто не очень далек от уровня Гвардиолы (смеется). Но Пеп уже лет 15 работает с выдающимися игроками — Пуйолем, Хави, Иньестой, Месси и так далее. В «Сити» у него отличный бюджет, который позволяет сохранять имеющихся игроков и приглашать новых. Но в моем понимании, у Де Дзерби есть все, чтобы пойти по стопам Гвардиолы».

Де Дзерби также, как и Гвардиола начинал в низших дивизионах. Только испанец работал в испанской Сегунде с дублем «Барселоны». У итальянца не было таких ресурсов, как у испанца и возможности начать работу у руля мирового гранда.

Матерации известен мировому болельщику легендарным эпизодом в финале ЧМ-2006, когда он играя за итальянскую сборную спровоцировал хавбека сборной Франции Зинедина Зидана и получил от того удар головой в грудь.

Напомним, Де Дзерби рассказал о целях в «Шахтере» и комплиментарно высказался о Мудрике.