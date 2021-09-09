Де Дзерби: «Будем готовиться, зная, что «Интер» и «Реал» – два больших клуба»
Де Дзерби рассказал о целях в «Шахтере» и комплиментарно высказался о Мудрике
Главный тренер «горняков» хочет вывести молодого полузащитника на новый уровень
Фото: twitter.com/FCShakhtar
Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал, чего хочет достичь с «горняками»:
«В прошлом сезоне «Шахтер» финишировал вторым с отставанием от «Динамо» в 11 очков. Не достиг никакой цели. Считаю, пришло время изменений. Моя глобальная цель – сделать «Шахтер» более сильным, в сравнении с тем, каким я его принял.
Чтобы команда выросла, нужно помогать молодым игрокам совершенствоваться. Я хочу выиграть не только чемпионат, Кубок, сыграть как можно лучше в ЛЧ, но и воспитать молодых игроков, превратить их в полностью сформированных футболистов.
Считаю, Мудрик – один из лучших среди нашей молодежи сегодня. Если не смогу вывести его на новый уровень – буду расценивать это как личное поражение».
Ранее Де Дзерби подвел итоги первым 100 дням у руля «Шахтера». Также итальянский специалист поделился ожиданиями от будущего выступления в Лиги чемпионов.
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