Де Дзерби рассказал о целях в «Шахтере» и комплиментарно высказался о Мудрике

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Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал, чего хочет достичь с «горняками»:

Чтобы команда выросла, нужно помогать молодым игрокам совершенствоваться. Я хочу выиграть не только чемпионат, Кубок, сыграть как можно лучше в ЛЧ, но и воспитать молодых игроков, превратить их в полностью сформированных футболистов.

Считаю, Мудрик – один из лучших среди нашей молодежи сегодня. Если не смогу вывести его на новый уровень – буду расценивать это как личное поражение».