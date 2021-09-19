Матерацци: «Я забил гол в финале ЧМ и выключил Зидана из игры. Итальянцы должны целовать землю, по которой я ходил»

Многие возненавидели защитника после того легендарного эпизода

Марко Матерации и Зинедин Зидан / The NI Express

Экс-защитник и чемпион мира в составе сборной Италии Марко Матерации вспомнил стычку с Зинедином Зиданом в финале чемпионата мира 2006 года.

Наверное, многих до сих пор мучает вопрос, что ты тогда сказал Зидану в финале чемпионата мира, после чего он ударил тебя головой?

«В той игре я часто придерживал его за майку, и он сказал, что если она мне нужна, то я могу забрать ее после матча, на что я ответил, что лучше предпочел бы его сестру».

Ибрагимович говорит, что Зидан сделал тебя знаменитым на весь мир. И что без Зидана ты бы так и остался обычным защитником, про которого знают только в Италии.

«Я бы не стал слушать то, что говорит Ибрагимович. Меня тогда больше разозлило то, что Зидана поддерживали все французы, а моя нация, итальянцы, осуждали меня за этот поступок. Они должны были целовать землю, по которой я ходил. Я забил важнейший гол в финале чемпионата мира и выключил из игры их лидера. Но вместо благодарности получил только поток критики».

Зидан, будучи капитаном «трехцветных», проводил последний матч в своей карьере в финале ЧМ-2006. Легендарный хавбек получил удаление за тот злополучный удар и оставил свою команду в меньшинстве. По серии пенальти победителем стала «Скуадра Адзурра».

July 9, 2006: In the final match of his professional career, the World Cup Final, France’s Zinedine Zidane headbutts Italy’s Marco Materazzi in the chest during extra time and is sent off with a red card.



Italy would go on to win on penalty kicks ( via BBC). pic.twitter.com/uoh17ASBtO — This Day In Sports Clips (@TDISportsClips) July 9, 2021

Эпизод с ударом Зидана навсегда вошел в историю футбола и даже был увековечен статуей в Париже.

Статуя в Париже / Goal Статуя в Париже

Напомним, Матерацци заявил, что Роберто Де Дзерби недалек по уровню от Хосепа Гвардиолы.