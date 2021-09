Матерацци: «Я забил гол в финале ЧМ и выключил Зидана из игры. Итальянцы должны целовать землю, по которой я ходил»

Марко Матерации и Зинедин Зидан / The NI Express

Экс-защитник и чемпион мира в составе сборной Италии Марко Матерации вспомнил стычку с Зинедином Зиданом в финале чемпионата мира 2006 года.

Наверное, многих до сих пор мучает вопрос, что ты тогда сказал Зидану в финале чемпионата мира, после чего он ударил тебя головой?

Ибрагимович говорит, что Зидан сделал тебя знаменитым на весь мир. И что без Зидана ты бы так и остался обычным защитником, про которого знают только в Италии.

Зидан, будучи капитаном «трехцветных», проводил последний матч в своей карьере в финале ЧМ-2006. Легендарный хавбек получил удаление за тот злополучный удар и оставил свою команду в меньшинстве. По серии пенальти победителем стала «Скуадра Адзурра».

July 9, 2006: In the final match of his professional career, the World Cup Final, France’s Zinedine Zidane headbutts Italy’s Marco Materazzi in the chest during extra time and is sent off with a red card.



Italy would go on to win on penalty kicks ( via BBC). pic.twitter.com/uoh17ASBtO