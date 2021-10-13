Матвиенко провел 200-й матч в карьере

Юбилейной стала игра против Боснии и Герцеговины

Николай Матвиенко / Фото: Getty Images

Защитник «Шахтера» и сборной Украины Николай Матвиенко провел юбилейный 200-й матч в карьере. Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.

Юбилейной стала игра против Боснии и Герцеговины (1:1) в составе Украины в матче отбора на ЧМ-2022.

106 матчей Матвиенко провел в УПЛ, 45 – за сборную Украины, 34 – в еврокубках, 13 – в Кубке Украины и 2 матча в Суперкубке.

Напомним, Украина довела беспроигрышную серию во Львове до 20-ти матчей.

Что нужно сборной Украины для второго места в своей группе.