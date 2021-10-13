Украина довела беспроигрышную серию во Львове до 20-ти матчей
Матвиенко провел 200-й матч в карьере
Юбилейной стала игра против Боснии и Герцеговины
Николай Матвиенко / Фото: Getty Images
Защитник «Шахтера» и сборной Украины Николай Матвиенко провел юбилейный 200-й матч в карьере. Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.
Юбилейной стала игра против Боснии и Герцеговины (1:1) в составе Украины в матче отбора на ЧМ-2022.
106 матчей Матвиенко провел в УПЛ, 45 – за сборную Украины, 34 – в еврокубках, 13 – в Кубке Украины и 2 матча в Суперкубке.
Напомним, Украина довела беспроигрышную серию во Львове до 20-ти матчей.
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