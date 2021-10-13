Украина может выйти со второго места, даже если снова не победит Боснию. Рассматриваем все возможные расклады в нашей группе

Теперь все сложнее, но шансы есть

Фото: УАФ

Сборная Украины снова сыграла вничью в отборе на ЧМ-2022 – на этот раз в матче с Боснией и Герцеговиной (1:1). Не самый приятный результат, ведь мы ожидали победу. А «сине-желтые» усложнили себе задачу выхода на чемпионат мира даже со второго места.

Тем не менее, шансы есть, но теперь не все зависит от нас.

После ничьей с Боснией и Герцеговиной группа отбора сборной Украины выглядит вот так:

Да, мы пока на 2-м месте, которое позволяет выйти в плей-офф, но у наших главных соперников есть по игре в запасе. И Финляндии, и Боснии и Герцеговине осталось провести по 2 матча в группе, Украине – только один.

Мы рассмотрим все возможные варианты, которые позволят сборной Украине занять 2-е место в группе. Математические шансы есть даже на первое, но, будем откровенны, опередить Францию нереально. Неинтересен нам уже и Казахстан (который потерял шансы даже на 2-е место), поэтому рассмотрим только шансы трех команд-претендентов на 2-е место – Украины, Боснии и Герцеговины и Финляндии.

Украине осталось провести 1 матч – с Боснией и Герцеговиной. Боснии и Герцеговине, в свою очередь, – с Финляндией и Украиной, а Финляндии – с Францией и Боснией и Герцеговиной.

Если Украина победит Боснию и Герцеговину

В этом случае команда Петракова окажется точно выше Боснии и Герцеговины, но не гарантирует себе 2-е место на 100%.

Сборная Украины, вероятнее всего, останется второй в случае победы на Боснией и Герцеговиной, если Финляндия не выиграет оба своих оставшихся матча. То есть Украина займет 2-е место в случае победы над Боснией, даже если Финляндия наберет 4 очка в матчах с Францией и Боснией, но не обойдет нас по разнице забитых-пропущенных мячей, ведь именно она в первую очередь идет в учет при распределении мест при равном количестве очков в квалификации чемпионата мира (потом общее количество голов, а уже потом – личные встречи).

Если же Финляндия выиграет оба матча (у Франции и Боснии), то именно команда Канервы займет второе место, даже если сборная Украины победит Боснию. В таком случае у Украины останется 12 очков, у Финляндии будет – 14. Вариант очень маловероятный, но возможный.

Если Украина проиграет Боснии и Герцеговине

Этот вариант особо рассматривать не будем. При таком раскладе команда Петракова в любом случае пролетает мимо плей-офф и может оказаться даже на 4-м.

Если Украина сыграет вничью с Боснией и Герцеговиной

Самый непростой вариант, который нежелателен для нашей команды, но при определенном стечении обстоятельств даже он может позволить Украине финишировать сразу же после Франции.

Чтобы остаться на 2-м месте с учетом ничьей в матче против Боснии, Украине необходимо, чтобы Финляндия проиграла Франции и сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной. В таком случае у Украины в конечном итоге будет 10 очков. У Боснии и Герцеговины – 9 (7 очков + две ничьи – с Финляндией и Украиной), у Финляндии – также 9 баллов (8 очков + поражение Франции и ничья с Боснией).

Если Финляндия проиграет Франции (при ничьей Украины и Боснии), то любой результат в матче Босния – Финляндия кроме ничьей не устроит Украину. В таком случае победитель этого матча выйдет на 2-е место.

Вариант ничьей Украины и Боснии (если учитывать количество ничейных результатов в нашей группе) вполне реален для 2-го места, но рискован. Ведь далеко не все в наших руках.

Что мы имеем в итоге? Украине желательно побеждать Боснию и Герцеговину в ответном матче, чтобы почти не переживать за 2-е место. Такой результат выводит нас в плей-офф на 90%. Тем не менее, даже в случае победы над Боснией и Герцеговиной мы можем остаться за бортом турнира. Ничья – большой риск, наша судьба будет решаться не нами. Поражение от Боснии выбрасывает нас из чемпионата мира при любых раскладах.

Что же, сборная Украины как всегда заставляет нас нервничать и ждать. Надежда остается на то, что во время следующего сбора в ноябре у команды Петракова будет лишь один официальный матч, на который стоит бросить все силы. Ведь судьба 2-го места решится именно в Боснии.