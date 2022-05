«Майнц» круто підтримав Україну, випустивши нову форму на наступний сезон

Фото: ФК Майнц

Німецький «Майнц» презентував нову домашню форму на наступний сезон. Зауважимо, що синьо-жовтими літерами під спонсором на грудях у футболістів буде зображений напис «You’ll never walk alone».Таким чином «Майнц» підтримав Україну.

Окрім того, 10 євро з кожної проданої футболки буде надходити у фонд допомоги Україні.

Our new home shirt with a special message for peace



€10 from the sale of each of these limited-edition shirts will go towards the Better World Foundation to help Ukraine #Mainz05 pic.twitter.com/ofn0JwrEB5