Мбаппе раскрыл причину, по которой предпочел «Реалу» ПСЖ в 2017 году

Француза давно хотят видеть в Мадриде

Килиан Мбаппе / фото - Marca

На странице комикса о своей жизни нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал, почему не перешел в мадридский «Реал» из «Монако» в 2017 году, сообщает издание Marca.

Вице-президент монегасков Вадим Васильев тогда на встрече с членами семьи игрока рассказал об интересе «сливочных»:

«Этим утром мы получили предложение от «Мадрида». Такие предложения не отклоняют».

Но француз не уехал в Испанию, обосновав это следующим образом:

«Мне абсолютно очевидно, что сейчас слишком рано переходить в «Реал Мадрид». Я парижанин, и я не могу покинуть свою страну вот таким образом».

Форвард хотел поиграть за главную команду страны из своего родного города, поэтому следующим летом, в 2018-м году перешел в ПСЖ за 180 миллионов евро.

А вот уже в 2022-м году игрок скорее всего доберется до мадридского гранда. «Сливочные» хотели приобрести игрока еще этим летом, но парижане отказались продавать его за 200 миллионов евро. Теперь все идет к тому, что «сливочные» заполучат звездного француза бесплатно.

На страницах того же комикса Мбаппе рассказал о визите на стадион «Реала» в 14-летнем возрасте, назвав это лучшим днем в своей жизни.