Мбаппе: «Реал Мадрид» – это моя мечта, мое желание»

Килиан Мбаппе / фото - PSG

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе высказался в интервью RMC относительно своих попыток покинуть Париж этим летом:

Я сказал всем - президенту, спортивному директору, своим одноклубникам, что хочу покинуть ПСЖ уже этим летом. Никто в клубе не может сказать, что они не знали об этом.

Предложение «Мадрида»? Да, оно пришло с запозданием, но я ещё в июле сказал руководству ПСЖ, что хочу уйти.

Я ни в чём не виню Аль-Хелаифи. У меня с ним прекрасные отношения. Он защищает свою собственную позицию и интересы всего клуба. Это правильно, что он вкладывает много страсти в защиту клуба. Он – потрясающий президент.

«Реал Мадрид»? Это моя мечта, моё желание. Я убеждён, что, возможно, настало время».