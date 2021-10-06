Мбаппе: «Реал Мадрид» – это моя мечта, мое желание»
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе высказался в интервью RMC относительно своих попыток покинуть Париж этим летом:
«Не хочу ходить вокруг да около относительно своего будущего. Это утомляет всех.
Я сказал всем - президенту, спортивному директору, своим одноклубникам, что хочу покинуть ПСЖ уже этим летом. Никто в клубе не может сказать, что они не знали об этом.
Предложение «Мадрида»? Да, оно пришло с запозданием, но я ещё в июле сказал руководству ПСЖ, что хочу уйти.
Я ни в чём не виню Аль-Хелаифи. У меня с ним прекрасные отношения. Он защищает свою собственную позицию и интересы всего клуба. Это правильно, что он вкладывает много страсти в защиту клуба. Он – потрясающий президент.
«Реал Мадрид»? Это моя мечта, моё желание. Я убеждён, что, возможно, настало время».
Испанцы предлагали за француза 200 миллионов евро, но боссы ПСЖ отказались продавать свой главный актив. Теперь парижане рискуют не заработать ни цента с Мбаппе, ведь уже следующим летом игрок станет свободным агентом.
Напомним, спортдир ПСЖ Леонардо обвинил «Реал» в неуважении к клубу из-за их слов о Мбаппе.
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