Этот день настал! Месси в заявке ПСЖ на сегодняшний матч
Месси дебютировал за ПСЖ в победном матче с «Реймсом»
Форварду отличиться не удалось
07:26
Фото: PSG
ПСЖ обыграл «Реймс» в 4-м туре Лиги 1.
Дебютировал в матче нападающий Лионель Месси. Он появился на поле во втором тайме, заменив Неймара.
Отличиться аргентинцу в матче не удалось. Оба мяча забил Килиан Мбаппе. Месси провел на поле 31 минуту.
#ICICESTPARIS#Ligue1 | #SDRPSG 0⃣x2⃣ pic.twitter.com/R0W6zGUHkp— Paris Saint-Germain (@PSGbrasil) August 29, 2021
Лига 1. 4-й тур:
«Реймс» – ПСЖ 0:2
Голы: Мбаппе, 16, 63
«Реймс»: Райкович, Гравийон, Фас, Абдельхамид, Фоке, Кассама (Локо, 46), Мунеци, Лопи (ван Берген, 71), Мбуку (Бериша, 46), Кеббаль (Флип, 75), Туре (Экитик, 81).
ПСЖ: Навас, Хакими, Маркиньос, Керер, Диалло (Кимпембе, 75), Вейналдум (Эррера, 66), Гуйе, Верратти (Паредес, 75), Мбаппе, Неймар (Месси, 66), Ди Мария (Дракслер, 81).
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