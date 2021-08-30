Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 14
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Футбол (14 событий из 24) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
16:00 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Окончен
18:30 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
14:00 Труа - Монако 1:2 Окончен
18:00 Лилль - Монпелье 2:1 Окончен
21:45 Реймс - ПСЖ 0:2 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
16:30 Унион Берлин - Боруссия Мёнхенгладбах 2:1 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Дженоа - Наполи 1:2 Окончен
21:45 Милан - Кальяри 4:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
18:00 Барселона - Хетафе 2:1 Окончен
23:00 Атлетико - Вильярреал 2:2 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
14:00 Десна - Верес 0:4 Окончен
17:00 Минай - Шахтер 1:1 Окончен
19:30 Заря - Ворскла 1:0 Окончен
19:30 Рух - ФК Львов 1:0 Окончен
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Месси дебютировал за ПСЖ в победном матче с «Реймсом»

Форварду отличиться не удалось
Футбол Лига 1 (Франция)
07:26
Месси дебютировал за ПСЖ в победном матче с «Реймсом»
Фото: PSG

ПСЖ обыграл «Реймс» в 4-м туре Лиги 1.

Дебютировал в матче нападающий Лионель Месси. Он появился на поле во втором тайме, заменив Неймара.

Отличиться аргентинцу в матче не удалось. Оба мяча забил Килиан Мбаппе. Месси провел на поле 31 минуту.

Лига 1. 4-й тур:

«Реймс» – ПСЖ 0:2

Голы: Мбаппе, 16, 63

«Реймс»: Райкович, Гравийон, Фас, Абдельхамид, Фоке, Кассама (Локо, 46), Мунеци, Лопи (ван Берген, 71), Мбуку (Бериша, 46), Кеббаль (Флип, 75), Туре (Экитик, 81).

ПСЖ: Навас, Хакими, Маркиньос, Керер, Диалло (Кимпембе, 75), Вейналдум (Эррера, 66), Гуйе, Верратти (Паредес, 75), Мбаппе, Неймар (Месси, 66), Ди Мария (Дракслер, 81).

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

ПСЖ Реймс Лионель Месси

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Этот день настал! Месси в заявке ПСЖ на сегодняшний матч
Этот день настал! Месси в заявке ПСЖ на сегодняшний матч
Футбол Лига 1 (Франция)
29 августа 15:15
Макгрегор в восторге от состава ПСЖ
Макгрегор в восторге от состава ПСЖ
MMA
29 августа 12:16
Холанд отказался от перехода в ПСЖ
Холанд отказался от перехода в ПСЖ
Футбол Лига 1 (Франция)
29 августа 08:10
Почеттино: «Мбаппе ничего не говорил мне о своем желании покинуть ПСЖ»
Почеттино: «Мбаппе ничего не говорил мне о своем желании покинуть ПСЖ»
Футбол Лига 1 (Франция)
28 августа 18:24
«Реал» грозится выйти из переговоров по трансферу Мбаппе
«Реал» грозится выйти из переговоров по трансферу Мбаппе
Футбол Примерa (Испания)
28 августа 15:25
ПСЖ намерен провернуть трансфер Холанда за космическую сумму
ПСЖ намерен провернуть трансфер Холанда за космическую сумму
Футбол Лига 1 (Франция)
28 августа 12:42

Новости: Футбол

Вацко: «У «Динамо» нет топ-форварда»
Вацко: «У «Динамо» нет топ-форварда»
Украинская Премьер-лига
07:44
Новички Примеры разгромили «Гранаду»
Новички Примеры разгромили «Гранаду»
Примерa (Испания)
07:36
«Атлетико» ушел от поражения «Вильярреалу» на пятой добавленной минуте
«Атлетико» ушел от поражения «Вильярреалу» на пятой добавленной минуте
Примерa (Испания)
07:35
Месси дебютировал за ПСЖ в победном матче с «Реймсом»
Месси дебютировал за ПСЖ в победном матче с «Реймсом»
Лига 1 (Франция)
07:26
Дубль Жиру принес «Милану» уверенную победу над «Кальяри»
Дубль Жиру принес «Милану» уверенную победу над «Кальяри»
Серия А (Италия)
07:17
Чемпионат Испании. «Атлетико» на последних секундах благодаря автоголу спасся от поражения «Вильярреалу». Как это было
Чемпионат Испании. «Атлетико» на последних секундах благодаря автоголу спасся от поражения «Вильярреалу». Как это было
Примерa (Испания)
00:49
Источник: «Хацкевича и Шацких в «Колосе» не рассматривали и не будут рассматривать»
Источник: «Хацкевича и Шацких в «Колосе» не рассматривали и не будут рассматривать»
29 августа 22:55
«Бенфика» без Яремчука за 20 минут добыла волевую победу над «Тонделой»
«Бенфика» без Яремчука за 20 минут добыла волевую победу над «Тонделой»
Украинские легионеры
29 августа 22:40
Трубин перенес операцию. Голкипер рассказал, когда вернется на поле
Трубин перенес операцию. Голкипер рассказал, когда вернется на поле
Украинская Премьер-лига
29 августа 22:25
Все новости

Популярные новости

Букмекеры изменили мнение о шансах Усика с Джошуа. Украинец – вновь большой андердог
Букмекеры изменили мнение о шансах Усика с Джошуа. Украинец – вновь большой андердог
Бокс Профессиональный бокс
27 августа 22:45
25
Сестра против сестры. Они родились в одной семье, в одном городе, но стали соперницами на чемпионате Европы
История
Сестра против сестры. Они родились в одной семье, в одном городе, но стали соперницами на чемпионате Европы
Волейбол
26 августа 16:30
1
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
23 августа 16:10
6
Дюбуа предсказал, кто победит в боях Джошуа - Усик и Фьюри - Уайлдер
Дюбуа предсказал, кто победит в боях Джошуа - Усик и Фьюри - Уайлдер
Бокс Профессиональный бокс
27 августа 11:00
6
Лопес готовится к скорости Ломаченко. Абсолютный чемпион с трудом избегает избиения на тренировке
Лопес готовится к скорости Ломаченко. Абсолютный чемпион с трудом избегает избиения на тренировке
Бокс Профессиональный бокс
26 августа 18:21
Джошуа отреагировал на смелый прогноз Хэя на его бой с Усиком
Джошуа отреагировал на смелый прогноз Хэя на его бой с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
25 августа 09:30
5
Все новости