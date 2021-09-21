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Месси пропустит следующий матч ПСЖ

Аргентинец получил повреждение во встрече против «Лиона»
Футбол Лига 1 (Франция)
15:21
Месси пропустит следующий матч ПСЖ
Фото: пресс-служба ПСЖ

Звездный нападающий ПСЖ Лионель Месси пропустил следующий матч парижского гранда, сообщает пресс-служба клуба.

Аргентинец получил ушиб ноги во встрече против «Лиона» (2:1).

Месси точно пропустит матч седьмого тура Лиги 1 с «Метцем». Когда Лионель вернется в строй станет известно после повторного медицинского обследования.

Матч ПСЖ – «Метц» состоится 22 сентября.

Сергей Остапенко
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Лионель Месси ПСЖ

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