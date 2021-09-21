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Месси пропустит следующий матч ПСЖ
Аргентинец получил повреждение во встрече против «Лиона»
15:21
Фото: пресс-служба ПСЖ
Звездный нападающий ПСЖ Лионель Месси пропустил следующий матч парижского гранда, сообщает пресс-служба клуба.
Аргентинец получил ушиб ноги во встрече против «Лиона» (2:1).
Месси точно пропустит матч седьмого тура Лиги 1 с «Метцем». Когда Лионель вернется в строй станет известно после повторного медицинского обследования.
Матч ПСЖ – «Метц» состоится 22 сентября.
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