«Барселона» выиграла женскую Лигу чемпионов
Месси провел 300-й матч в Примере с забитыми мячами
Ближайший преследователь отстал более чем на сто таких игр
17 мая 13:40
Лионель Месси / Фото - Marca
В 37-м туре Примеры «Барселона» на своем поле уступила «Сельте» (1:2) и потеряла шансы на чемпионство. Единственный мяч каталонцев забил капитан Лионель Месси.
Для аргентинского нападающего это уже юбилейный поединок испанского первенства, после которого он не уходит без гола. Таких у футболиста набралось уже 300, сообщает Opta.
Примечательно, что ближайший преследователь обладателя шести «Золотых мячей» более чем на сто меньше таких игр. Легендарный форвард «Реала» Рауль забивал лишь в 186 матчах Примеры.
Ранее Месси забил 50-й мяч со штрафного в футболке «Барселоны».
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