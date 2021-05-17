Месси провел 300-й матч в Примере с забитыми мячами

Ближайший преследователь отстал более чем на сто таких игр

Лионель Месси / Фото - Marca

В 37-м туре Примеры «Барселона» на своем поле уступила «Сельте» (1:2) и потеряла шансы на чемпионство. Единственный мяч каталонцев забил капитан Лионель Месси.

Для аргентинского нападающего это уже юбилейный поединок испанского первенства, после которого он не уходит без гола. Таких у футболиста набралось уже 300, сообщает Opta.

Примечательно, что ближайший преследователь обладателя шести «Золотых мячей» более чем на сто меньше таких игр. Легендарный форвард «Реала» Рауль забивал лишь в 186 матчах Примеры.

Ранее Месси забил 50-й мяч со штрафного в футболке «Барселоны».