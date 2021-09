Месси расплакался после разгромной победы над Боливией

Лионель Месси / фото - Daily Union

Нападающий сборной Аргентинцы Лионель Месси эмоционально отреагировал на празднование победы в Копа Америка перед домашними трибунами в Буэнос-Айресе:

Во время флэш-интервью игрок не смог сдержать слез, комментируя победу в этом турнире.

Messi in tears, talking about the hard times Argentina went and are going through with covid (one of the worst in the world), to now seeing the joy of the people around the stadium pic.twitter.com/yw4gVjXSAq