Месси вернется к тренировкам ПСЖ на следующей неделе

Форвард перенес коронавирус

Фото: PSG

Нападающий ПСЖ Лионель Месси вскоре вернется к занятиям в общей группе.

Недавно он перенес коронавирус из-за чего пропустил около двух недель. На данный момент он близок к полному восстановлению.

Его возвращение к тренировкам ожидается на следующей неделе, сообщает сайт клуба.

Без него ПСЖ сыграет против «Бреста» в Лиге 1. Игра запланирована на 15 января.

Месси забил лишь один мяч в этом сезоне.