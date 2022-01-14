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Месси вернется к тренировкам ПСЖ на следующей неделе
Форвард перенес коронавирус
14 января 16:29
Фото: PSG
Нападающий ПСЖ Лионель Месси вскоре вернется к занятиям в общей группе.
Недавно он перенес коронавирус из-за чего пропустил около двух недель. На данный момент он близок к полному восстановлению.
Его возвращение к тренировкам ожидается на следующей неделе, сообщает сайт клуба.
Без него ПСЖ сыграет против «Бреста» в Лиге 1. Игра запланирована на 15 января.
Месси забил лишь один мяч в этом сезоне.
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