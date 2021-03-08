«Металл» может усилиться экс-хавбеком «Лиона» и «Монако»

Фарес Балули / Фото - dailymotion

Французский полузащитник Фарес Балули может стать игроком «Металла». Он находится в расположении харьковского клуба на сборах в Турции.





25-летний игрок является воспитанником «Лиона». За первую команду сыграл 14 матчей, после чего перешел в «Монако». В составе монегасков забил 2 гола в 11 поединках. Был аренде в «Стандарде», но не играл. Затем стал игроком «Лилля», за который сыграл 19 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.





На счету Балули четыре поединка в квалификации Лиги чемпионов и два – в Лиге Европы.





Последним клубом футболиста был «Спортинг Лион» из 3-го дивизиона Франции. Ныне Балули свободный агент. Transfermarkt оценивает его в 350 тысяч евро.



