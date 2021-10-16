«Металлист 1925» на последних минутах вырвал волевую победу над «Мариуполем»

Азовцы остаются аутсайдером чемпионата

Фото - УПЛ

В одиннадцатом туре украинской Премьер-лиги «Мариуполь» в родных стенах уступил «Металлисту 1925».

Хозяева повели в счете уже на третьей минуте матча силами Кулакова. Команда ушла на перерыв при минимальном преимуществе и сохраняла его до концовки игры.

А после забивать начали харьковчане. Сначала равновесие вернул Марлисон, затем на последней минуте вырвал победу для гостей Зубков.

«Мариуполь остался» на последней строчке в турнирной таблице. «Металлист 1925» сравнялся с «Десной» по набранным очкам.

УПЛ, 11 тур

«Мариуполь» – «Металлист 1925» 1:2

Голы: Кулаков, 3 – Марлисон, 72, Зубков, 90

«Мариуполь»: Кудрик, Мампасси (Удод, 46), Стасюк, Драмбаев, Меличенко, Очеретько (Спировски, 84), Чех, Кащук (Петерман, 84), Мишнев, Топалов (Свитюха, 60; Микитишин, 70), Кулаков.

«Металлист 1925»: Сидоренко, Шершень, Западня, Ткачук (Ермаков, 77), Габелок, Протасов (Савин, 82), Фабиньо, Батюшин, Голодюк (Ременюк, 71), Крыськив (Задерака, 82), Марлисон (Зубков, 82).

Предупреждения: Кулаков – Крыськив, Голодюк, Западня, Фабиньо