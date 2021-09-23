«Металлист 1925» вслед за клубом Ярославского вышел в 1/8 финала Кубка Украины

Шансы на встречу двух команд увеличиваются

Фото - Металлист 1925

В 1/16 финала Кубка Украины «Металлист 1925» на выезде переиграл «Эпицентр» Дунаевцы.

Очевидными фаворитами матча были представители Премьер-лиги. Но команда из третьего по силе дивизиона сумела дать бой сопернику.

Хозяева удерживали ничейный результат до самой концовки встречи. Однако Валерий Кривенцов усилил игру основными футболистами, и Ременюк не дал поединку перейти в экстратаймы.

«Металлист 1925» прошел в следующую стадию и узнает своего соперника после жеребьевки.

Кубок Украины, 1/16 финала

«Эпицентр» – «Металлист» 0:1

Гол: Ременюк, 84

«Эпицентр»: Чернобай, Закарченко, Сеница, Кравченко (Ермаков, 89), Жмуйда, Кицак (Ивашко, 87), Беженар (Пуканыч, 74), Буй, Плис (Якубов, 59), Немтинов, Барбоса (Кривобедрый, 74).

«Металлист 1925»: Шелихов, Фабиньо, Ткачук (Шершень, 46), Квакич, Западня, Кравченко, Задерака (Крыскив, 74), Голодюк (Габелок, 83), Савин (Протасов, 74), Ременюк, Зубков

Предупреждения: Захарченко, Якубов, Кривобедрый, Ивашко, Кравченко