Красников: «Надеюсь, Кучер выведет «Металлист» на высокий уровень, как это делал Маркевич»
«Металлист» добыл волевую победу над «Нивой»
Команда Кучера добыла 10-ю победу в сезоне
2 октября 21:41
Фото: пресс-служба Металлиста
В матче 11-го тура Первой лиги «Металлист» принимал «Ниву».
Счет открыли гости – на 18-й минуте отличился Кисленко.
Но уже через 11 минут Подлепенец сравнял счет.
А в конце первого тайма Пейшото вывел харьковчан вперед. Второй тайм прошел без забитых мячей.
В турнирной таблице Первой лиги «Металлист» уверенно лидирует, имея в активе 31 очко после 11 матчей. Харьковчане лишь раз потеряли очки.
Первая лига, 11-й тур
«Металлист» – «Нива» 2:1
Голы: Подлепенец, 29, Пейшото, 44 – Кисленко, 18
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