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«Металлист» добыл волевую победу над «Нивой»

Команда Кучера добыла 10-ю победу в сезоне
Футбол Первая лига
2 октября 21:41
«Металлист» добыл волевую победу над «Нивой»
Фото: пресс-служба Металлиста

В матче 11-го тура Первой лиги «Металлист» принимал «Ниву».

Счет открыли гости – на 18-й минуте отличился Кисленко.

Но уже через 11 минут Подлепенец сравнял счет.

А в конце первого тайма Пейшото вывел харьковчан вперед. Второй тайм прошел без забитых мячей.

В турнирной таблице Первой лиги «Металлист» уверенно лидирует, имея в активе 31 очко после 11 матчей. Харьковчане лишь раз потеряли очки.

Первая лига, 11-й тур

«Металлист» – «Нива» 2:1

Голы: Подлепенец, 29, Пейшото, 44 – Кисленко, 18

Петр Приходько
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