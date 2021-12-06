Черная полоса «Металлиста-1925» в УПЛ продолжается. Команда Кривенцова проиграла в 5-м матче подряд, на этот раз – «Колосу»
«Металлист» может подписать двух лидеров «Ворсклы»
Полтавчане хотят заработать на игроках
Оливье Тилль / Фото: ФК Ворскла
«Металлист» заинтересовался двумя лидерами «Ворсклы».
Речь идет о полузащитнике Оливье Тилле и форварда Руслане Степанюке. Оба интересны харьковскому клубу.
Пока сообщается лишь об интересе к двум футболистам. Предложений по ним у «Ворсклы» нет.
Полтавчане не намерены задешево расставаться с футболистами. Отмечается, что за Тилля «Ворскла» захочет более 1,5 миллиона евро, а у Степанюка есть клаусула в контракте в размере 600 тысяч евро.
В нынешнем сезоне Тилль забил 10 мячей и сделал семь ассистов. Степанюк сделал два ассиста и шесть раз отличился в воротах соперника.
Сообщалось, что «Металлист» может продать своего ведущего форварда в «Шахтер».
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