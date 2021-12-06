«Металлист» может подписать двух лидеров «Ворсклы»

Полтавчане хотят заработать на игроках

Оливье Тилль / Фото: ФК Ворскла

«Металлист» заинтересовался двумя лидерами «Ворсклы».

Речь идет о полузащитнике Оливье Тилле и форварда Руслане Степанюке. Оба интересны харьковскому клубу.

Пока сообщается лишь об интересе к двум футболистам. Предложений по ним у «Ворсклы» нет.

Полтавчане не намерены задешево расставаться с футболистами. Отмечается, что за Тилля «Ворскла» захочет более 1,5 миллиона евро, а у Степанюка есть клаусула в контракте в размере 600 тысяч евро.

В нынешнем сезоне Тилль забил 10 мячей и сделал семь ассистов. Степанюк сделал два ассиста и шесть раз отличился в воротах соперника.

Сообщалось, что «Металлист» может продать своего ведущего форварда в «Шахтер».