«Металлист» ушел на зимний перерыв единоличным лидером Первой лиги, обыграв «Оболонь»
Лидер «Метеллиста» признался в желании выступать за «Шахтер»
Бразилец является лучшим бомбардиром Первой лиги
09:35
Матэус Пейшото / фото - ФК Металлист
Нападающий «Металлиста» Матэус Пейшото прокомментировал трансферные слухи вокруг своей персоны:
«Приятно было читать новости, что я заинтересовал такую классную команду европейского уровня, как «Шахтер».
Сейчас я в «Металлисте» и моя задача – выполнить цель президента. В случае чего, пускай Александр Ярославский и Евгений Красников принимают решение. Я просто должен забивать.
Я был бы не против играть за «Шахтер», но сейчас все мои мысли связаны с «Металлистом».
Бразилец является лучшим бомбардиром Первой лиги по итогам осенней части чемпионата, забив 14 голов за 14 матчей.
Харьковчане ушли на зимний перерыв единоличными лидерами турнира, одержав победу в последнем туре.
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