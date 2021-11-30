Лидер «Метеллиста» признался в желании выступать за «Шахтер»

Матэус Пейшото / фото - ФК Металлист

Нападающий «Металлиста» Матэус Пейшото прокомментировал трансферные слухи вокруг своей персоны:

Сейчас я в «Металлисте» и моя задача – выполнить цель президента. В случае чего, пускай Александр Ярославский и Евгений Красников принимают решение. Я просто должен забивать.

Я был бы не против играть за «Шахтер», но сейчас все мои мысли связаны с «Металлистом».