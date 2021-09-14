Михалик: «Не думаю, что Луческу доверит Буяльскому место в старте на «Бенфику»
Бывший защитник «Динамо» Тарас Михалик поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики». Встреча состоится уже сегодня, 14 сентября.
Сложно дать прогноз на этот поединок, прежде всего, из-за того, что нет определенности с тем, кто сыграет у хозяев на острие атаки. На мой взгляд, вариант с полузащитником Гармашем в роли центрфорварда не актуален, все же Лига чемпионов это не его уровень на этой позиции. Также может сказаться на атакующем потенциале киевлян и отсутствие Буяльського с его голевым чутьем.
Виталий уже провел две тренировки в общей группе, но не думаю, что Мирча Луческу доверит ему место в старте. Буяльский много пропустил и находится не в том игровом тонусе, как одноклубники.
Поэтому не исключен вариант, что киевляне сделают ставку на качественный отбор на своей половине поля и резкие контрвыпады. Мне как молодому тренеру самому любопытно, какую схему возьмет на вооружение Мирча Луческу.
Конечно, интерес к матчу подогревает присутствие в рядах «Бенфики» украинца Романа Яремчука. Думаю, что тренерский штаб португальцев осведомлен, что свой путь в большом футболе нападающий сборной Украины начинал именно в «Динамо», поэтому будет сильно мотивирован. Однако, на мой взгляд, Яремчук, скорее всего, выйдет на замену.
До стартового свистка арбитра я всегда оцениваю шансы команд 50 на 50.Однако учитывая, как в Киеве мощно поддерживают «Динамо» в еврокубках, то считаю, что помощь 12 игрока может помочь хозяевам сыграть с запредельной самоотдачей и добиться сегодня положительного результата.
За игрой Лиги чемпионов можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Динамо» – «Бенфика». Начало – в 22:00.
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