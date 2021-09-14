Михалик: «Не думаю, что Луческу доверит Буяльскому место в старте на «Бенфику»

Тарас Михалик / Фото - УНИАН

Бывший защитник «Динамо» Тарас Михалик поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики». Встреча состоится уже сегодня, 14 сентября.

Виталий уже провел две тренировки в общей группе, но не думаю, что Мирча Луческу доверит ему место в старте. Буяльский много пропустил и находится не в том игровом тонусе, как одноклубники.

Поэтому не исключен вариант, что киевляне сделают ставку на качественный отбор на своей половине поля и резкие контрвыпады. Мне как молодому тренеру самому любопытно, какую схему возьмет на вооружение Мирча Луческу.

Конечно, интерес к матчу подогревает присутствие в рядах «Бенфики» украинца Романа Яремчука. Думаю, что тренерский штаб португальцев осведомлен, что свой путь в большом футболе нападающий сборной Украины начинал именно в «Динамо», поэтому будет сильно мотивирован. Однако, на мой взгляд, Яремчук, скорее всего, выйдет на замену.

До стартового свистка арбитра я всегда оцениваю шансы команд 50 на 50.Однако учитывая, как в Киеве мощно поддерживают «Динамо» в еврокубках, то считаю, что помощь 12 игрока может помочь хозяевам сыграть с запредельной самоотдачей и добиться сегодня положительного результата.