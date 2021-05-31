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Михайличенко: «В «Андерлехте» мне дали время на адаптацию и показали, что рассчитывают на меня»

Защитник рассказал о трудностях в Бельгии
Футбол Украинские легионеры
11:10
Михайличенко: «В «Андерлехте» мне дали время на адаптацию и показали, что рассчитывают на меня»
Фото: Anderlecht

Защитник Богдан Михайличенко рассказал о трудностях и вспомнил первые дни в «Андерлехте».

«Опекали как ребенка, ведь я ни слова не знал ни на французском, ни на английском.

Благо тогдашний тренер «Андерлехта» Франк Веркаутерен немного говорил по-русски. Это был единственный человек, с кем я реально мог общаться.

Он составил для меня список английских слов, знание которых могло помочь мне хоть как-то понимать тренировочный процесс. С этого понемногу и начался мой процесс изучения английского языка, который сейчас довольно успешно продолжается.

Очень помогало и то, что всегда рядом был Олег Ящук, к которому при необходимости я мог обратиться в любую минуту. Мы с ним регулярно куда-нибудь выезжали на ужин и, что поразительно, его всегда и везде в Брюсселе узнавали и приветствовали болельщики.

По общению с Компани, Веркаутереном, Ящуком я видел и реально понимал, что в клубе мне действительно рады, что мне дано время на адаптацию и что команда действительно очень рассчитывает на меня».

В минувшем сезоне Богдан отыграл 23 матча, забив один мяч и сделав один ассист.

Источник: zbirna.com Андрей Усмонов
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Теги

Богдан Михайличенко Андерлехт

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