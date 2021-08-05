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Михайличенко впервые сыграл за «Андерлехт» в сезоне. Команда разгромила соперника в Лиге конференций

Албанскому «Лячи» нужно сотворить чудо в ответном матче третьего раунда квалификации
Футбол Лига конференций UEFA
5 августа 21:57
Михайличенко впервые сыграл за «Андерлехт» в сезоне. Команда разгромила соперника в Лиге конференций
Фото - Андерлехт

В первом матче третьего раунда квалификации Лиги конференций «Андерлехт» на выезде разгромил «Лячи».

Еще до перерыва Делькруа и Худт обеспечили гостям комфортное преимущество в два мяча. А во втором тайме увеличил разрыв Рафаелов.

Защитник Богдан Михайличенко начал матч со скамейки запасных. Украинец впервые в сезоне появился на поле, выйдя на замену на 68-й минуте.

«Андерлехт» в случае выхода в следующий раунд встретится с победителем пары «Витесс» – «Дандолк».

Лига конференций. Третий раунд квалификации, первый матч

«Лячи» – «Андерлехт» 0:3

Голы: Делькруа, 27, Худт, 42, Рафаелов, 61

«Лячи»: Шерри, Малета, Игнятович, Велия, Роганович, Зарубица, Делиу (Делиу, 90), Люшкья (Суловари, 86), Кято (Зюльфиу, 46), Адеми (Зико, 69), Гиндо (Пренгай, 78).

«Андерлехт»: ван Кромбрюгге, Худт, Делькруа (Мурильо, 86), Сарделла, Харвуд-Беллис, Рафаелов (Аит-Эль-Хадж,71), Ольссон (Ашимеру, 62), Каллен, Серхио Гомес (Михайличенко, 68), Версхарен, Раман (Зиркзее, 62).

Предупреждения: Адеми, Делиу – Ольссон, Ашимеру, Харвуд-Беллис

Сергей Стаднюк
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Теги

Андерлехт Богдан Михайличенко

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