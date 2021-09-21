Миколенко: «30 миллионов евро за меня – очень много»

Защитник не стал себя оценивать

Фото: dynamo.kiev.ua

Защитник «Динамо» Виталий Миколенко в интервью BurBuzz прокомментировал интерес к нему со стороны других клубов.

По моей информации, год назад «Эвертон» был готов предложить за тебя и Цыганкова 40 млн евро. Как я понимаю, до официального предложения дело не дошло, поскольку «Динамо» оценило каждого из вас в 30 млн евро. Интересны твои амбиции — играть за чемпиона Украины и бороться за высокие места, или середина таблицы, но АПЛ?

«Тут сложный выбор. Я слышал про этот слух. Я даже затрудняюсь ответить. Это было бы неправильно с моей стороны, если бы я сейчас выбирал между «Динамо» или перейти куда-то в средний клуб. По поводу амбиций. Тогда пришел Анчелотти — один из лучших тренеров в мире, но пришел и Луческу к нам. Он многому научил и меня, и всех остальных футболистов. Сейчас я впитываю как губка каждый момент, каждый прием мяча он объясняет как делать. Я затрудняюсь ответить, где бы я хотел играть — в «Эвертоне» или «Динамо».

Бущан признавался, что ценник, который выставили за него в 15 млн евро — высокий. 30 млн евро за Миколенко не отпугивает потенциальных покупателей? Или кто захочет, тот заплатит?

«Я себя оценивать не хочу, но считаю, что это многовато за меня. Даже очень многовато».

Ранее Миколенко высказался об Алексее Михайличенко.