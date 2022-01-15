Миколенко: «Англия является эталоном во всем, что касается футбола»

Миколенко и Грей / Фото: Getty Images

Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко высказался о советах латераля «Манчестер Сити» Александра Зинченко и вингера «Вест Хэма» Андрея Ярмоленко перед переездом в АПЛ. Его цитирует The Telegraph.

Англия, на мой взгляд, является эталоном во всем, что касается футбола. Очевидно, каждый ребенок должен мечтать играть здесь. Должен признаться, что у меня не было такой мечты, потому что я был обычным ребенком и не витал в облаках, в мире фантазий. Тем не менее, я сейчас здесь и сделаю все, что в моих силах, чтобы показать, что я подхожу для АПЛ».