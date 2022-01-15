Миколенко: «Я ощутил, что футбол в АПЛ очень жесткий»
Миколенко: «Англия является эталоном во всем, что касается футбола»
Защитник «Эвертона» рассказал, что ему советовали Ярмоленко и Зинченко
15 января 13:36
Миколенко и Грей / Фото: Getty Images
Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко высказался о советах латераля «Манчестер Сити» Александра Зинченко и вингера «Вест Хэма» Андрея Ярмоленко перед переездом в АПЛ. Его цитирует The Telegraph.
«Я разговаривал с Александром Зинченко и Андреем Ярмоленко, и они оба сказали, что в АПЛ очень-очень тяжело, потому что к каждой игре нужно быть готовым, будто она последняя. Нужно быть готовым психологически к очень многому. Зинченко особо подчеркнул необходимость восстанавливаться после каждой игры. Я беру все эти советы на вооружение.
Англия, на мой взгляд, является эталоном во всем, что касается футбола. Очевидно, каждый ребенок должен мечтать играть здесь. Должен признаться, что у меня не было такой мечты, потому что я был обычным ребенком и не витал в облаках, в мире фантазий. Тем не менее, я сейчас здесь и сделаю все, что в моих силах, чтобы показать, что я подхожу для АПЛ».
Ранее Миколенко высказался о своих ощущениях от футбола в АПЛ.
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