Экс-игрок сборной России: «Уговаривал Ярмоленко перейти в «Эвертон», но клубы не договорились»
Миколенко: «Я ощутил, что футбол в АПЛ очень жесткий»
Украинский защитник перешел в «Эвертон»
15 января 13:03
Виталий Миколенко / Фото: Getty Images
Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко высказался о стиле футбола в АПЛ. Игрока цитирует The Telegraph.
«АПЛ, футбол, который вы видите и ощущаете в английских лигах, очень жесткий. Он очень физический и конкурентный, но я искренне надеюсь, что это мой тип футбола, и я полностью готов проявить себя».
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