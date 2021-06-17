Миколенко: «Да, были индивидуальные ошибки в матче с Нидерландами. Но второй гол – не моя ошибка»

Защитник высказался о поражении Нидерландам

Виталий Миколенко / Фото: UEFA

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко высказался о поражении от Нидерландов (2:3) в 1-м туре Евро-2020. Его слова приводит пресс-служба УАФ.

«У нас теория была. Смотрели больше положительные моменты. Дальше два матча, нужно больше положительных эмоций, энергии. Ошибки, думаю, каждый игрок знает. Команда в целом знает все ошибки. Поэтому каждый у себя в голове разобрал.

Да, ошибки индивидуальные были. Не могу сказать, что очень много было, но первая ошибка – первый гол. Вторая ошибка – я у себя в голове вкладываю. Не могу сказать, что это суперплохой момент и это моя ошибка. Но так получилось, что потом забили второй гол. Ничего страшного в этом не вижу.

На Евро каждый матч, каждый гол, каждый момент решающие. Думаю, выйдем на Северную Македонию с тем же настроем, что и против нидерландцев».



Матч Украина – Северная Македония состоится уже сегодня, начало – в 16:00.

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