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Миколенко: «Когда меня называют Колей – передергивает»
Защитник рассказал, как правильно
19 сентября 19:27
Виталий Миколенко / Фото: Twitter
Защитник «Динамо» Виталий Миколенко в шоу «BurBuzz» рассказал о том, как болельщики по ошибке называют его.
«Это большая проблема. Иногда обижает. Знаю, Жору Бущана обижает, когда его называют Григорием. Он рассказывал, что когда его так зовут – не оборачивается.
Я оборачиваюсь. Меня Витей называют, Коля, Колян. Один человек подошел на матче, говорит:
– Витя.
Я ему:
– Я не Витя.
– Ой, Колян, извини.
– Я не Колян.
Он смотрит и говорит:
– Блин, Витек, ты что прикалываешься?
Думаю: «Боже», – и говорю:
– Я – Виталик.
Когда называют Мыкола, мне нормально, а когда Колей – чуть передергивает»
Ранее Миколенко заявил, что сборная Украины заслуженно вышла из группы на Евро-2020.
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