Миколенко: «Когда меня называют Колей – передергивает»

Защитник рассказал, как правильно

Виталий Миколенко / Фото: Twitter

Защитник «Динамо» Виталий Миколенко в шоу «BurBuzz» рассказал о том, как болельщики по ошибке называют его.

«Это большая проблема. Иногда обижает. Знаю, Жору Бущана обижает, когда его называют Григорием. Он рассказывал, что когда его так зовут – не оборачивается. Я оборачиваюсь. Меня Витей называют, Коля, Колян. Один человек подошел на матче, говорит: – Витя. Я ему: – Я не Витя. – Ой, Колян, извини. – Я не Колян. Он смотрит и говорит: – Блин, Витек, ты что прикалываешься? Думаю: «Боже», – и говорю: – Я – Виталик. Когда называют Мыкола, мне нормально, а когда Колей – чуть передергивает»

Ранее Миколенко заявил, что сборная Украины заслуженно вышла из группы на Евро-2020.