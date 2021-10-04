Стало известно, почему Миколенко и Вербич пропустили игру с «Шахтером»
Миколенко: «На тренировке перед матчем с «Шахтером» почувствовал боль и сошел. Есть дискомфорт»
Защитник может не сыграть за сборную в матчах отбора
19:50
Фото: УАФ
Защитник «Динамо» Виталий Миколенко может пропустить матчи сборной Украины в отборе на ЧМ-2022.
Защитник сообщил УАФ, что получил травму.
«МРТ ничего не показала. На тренировке перед матчем с «Шахтером» почувствовал боль и сошел. Есть дискомфорт».
На вас давит двойная ответственность, которая легла на плечи сборной перед очень важными играми?
«Не сказал бы, что раньше были какие-то другие матчи. Всегда есть давление. Когда приезжаем, переживаем за результат. Можно сказать, что играть под давлением – привычное состояние».
Из-за травмы защитник пропустил игру с «Шахтером» (0:0).
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