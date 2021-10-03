Стало известно, почему Миколенко и Вербич пропустили игру с «Шахтером»

Луческу пришлось искать, кем их заменить

Виталий Миколенко / фото - ФК Динамо

2 октября в матче десятого тура УПЛ «Динамо» встречалось с «Шахтером».

Крайний защитник «Динамо» Виталий Миколенко и хавбек Беньямин Вербич не смогли принять участие в этом поединке.

Украинский защитник получил мышечную травму на тренировке, а хорват повредил колено и пропустит около двух недель.

Сроки возвращения Миколенко пока неизвестны, но ему вскоре предстоит присоединиться к сборной Украины в октябрьских матчах отбора ЧМ-2022.

Онлайн трансляция «Динамо» – «Шахтер».

Напомним, Федецкий оценил перспективы Супряги в «Динамо».