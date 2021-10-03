Определились стартовые составы «Динамо» и «Шахтера» на украинское «классико»
Стало известно, почему Миколенко и Вербич пропустили игру с «Шахтером»
Луческу пришлось искать, кем их заменить
3 октября 19:50
Виталий Миколенко / фото - ФК Динамо
2 октября в матче десятого тура УПЛ «Динамо» встречалось с «Шахтером».
Крайний защитник «Динамо» Виталий Миколенко и хавбек Беньямин Вербич не смогли принять участие в этом поединке.
Украинский защитник получил мышечную травму на тренировке, а хорват повредил колено и пропустит около двух недель.
Сроки возвращения Миколенко пока неизвестны, но ему вскоре предстоит присоединиться к сборной Украины в октябрьских матчах отбора ЧМ-2022.
Онлайн трансляция «Динамо» – «Шахтер».
Напомним, Федецкий оценил перспективы Супряги в «Динамо».
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