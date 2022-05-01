Миколенко вийшов в основному складі і «Евертон» сенсаційно переміг «Челсі»
Захисник збірної України Віталій Миколенко вп’яте поспіль вийшов в основному складі «Евертона» на матч АПЛ і, зрештою, «ірискам» вдалося здобути сенсаційну перемогу над «Челсі».
Підопічні Френка Лемпарда, що перебувають в боротьбі за виживання, здолали лондонців завдяки голу Рішарлісона на самісінькому старті другого тайму. Сезар Аспілікуета припустився жахливої помилки поблизу власного штрафного, і вона вартувала його команді поразки.
Так Лемпард обіграв команду, в футболці котрої став легендою світового футболу. «Евертон» здобув другу перемогу за останні чотири матчі і за три тури до завершення сезону знаходиться в двох очках від «Бернлі» та «Лідс», які перебувають за межами зони вильоту. Окрім того, команда Миколенка має матч в запасі.
АПЛ. 35 тур
Евертон – Челсі 1:0
Гол: Рішарлісон, 47
Richarlison scores his 4th goal in 5 games from a huge Azpilicueta error.— Wyngback Soccer (@wyngback) May 1, 2022
Lampard’s team are fighting to survive relegation
(Everton 1-0 Chelsea) #EVECHE
pic.twitter.com/3uu7mOFiya
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