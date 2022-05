Миколенко вийшов в основному складі і «Евертон» сенсаційно переміг «Челсі»

Рішарлісон приніс Евертону перемогу / Фото - twitter.com/Everton

Захисник збірної України Віталій Миколенко вп’яте поспіль вийшов в основному складі «Евертона» на матч АПЛ і, зрештою, «ірискам» вдалося здобути сенсаційну перемогу над «Челсі».

Підопічні Френка Лемпарда, що перебувають в боротьбі за виживання, здолали лондонців завдяки голу Рішарлісона на самісінькому старті другого тайму. Сезар Аспілікуета припустився жахливої помилки поблизу власного штрафного, і вона вартувала його команді поразки.

Так Лемпард обіграв команду, в футболці котрої став легендою світового футболу. «Евертон» здобув другу перемогу за останні чотири матчі і за три тури до завершення сезону знаходиться в двох очках від «Бернлі» та «Лідс», які перебувають за межами зони вильоту. Окрім того, команда Миколенка має матч в запасі.

АПЛ. 35 тур

Евертон – Челсі 1:0

Гол: Рішарлісон, 47

Richarlison scores his 4th goal in 5 games from a huge Azpilicueta error.



Lampard’s team are fighting to survive relegation



(Everton 1-0 Chelsea) #EVECHE



pic.twitter.com/3uu7mOFiya