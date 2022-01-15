Экс-игрок сборной России: «Уговаривал Ярмоленко перейти в «Эвертон», но клубы не договорились»
Сегодня состоится дебют Миколенко в АПЛ
Украинец, скорее всего, выйдет с первых минут
15 января 10:41
Виталий Миколенко / фото - Everton FC
Сегодня, 15-го января состоится матч 22-го тура АПЛ, в котором «Норвич» дома примет «Эвертон».
Для защитника «ирисок» Виталия Миколенко эта игра может стать дебютной в АПЛ.
Украинец уже успел сыграть свой первый матч за «ирисок» в Кубке Англии против «Халл Сити», а теперь близок к дебюту в английском первенстве.
С уходом Люки Диня в «Астон Виллу» Миколенко остался чуть ли не единственной опцией на левом фланге защиты ливерпульского клуба, так что скорее всего именно он выйдет в основном составе.
Ранее француз назвал причину своего перехода в стан «львов». И дело даже не в трансфере Миколенко.
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