Бущан: «За выход с «Динамо» в ЛЧ были большие премиальные, чем за Евро-2020»
Миколенко: «Я сказал Яремчуку, что «Бенфика» отскочила, а он мне – то же самое в ответ»
«Динамо» сыграло вничью с португальским клубом
13:30
Фото: пресс-служба Динамо
Защитник «Динамо» Виталий Миколенко в шоу «BurBuzz» высказался о ничьей с «Бенфикой» (0:0) в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
– Думаю, самый сложный момент был для Шапаренко. Все уже думали, что мы забили на последних секундах и победили, оставалось 20 секунд, но подняли – вне игры. Там был чистый офсайд.
Не сказал бы, что украли победу – когда-то VAR нам поможет, сейчас не помог. Могли проиграть, могли выиграть, ничья – закономерный результат.
– Что говорил Яремчук после матча?
– Я ему сказал, что они отскочили, а он мне – то же самое в ответ
Сегодня «Динамо» сыграет с «Александрией» в матче 8-го тура УПЛ.
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