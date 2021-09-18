Миколенко: «Я сказал Яремчуку, что «Бенфика» отскочила, а он мне – то же самое в ответ»

Фото: пресс-служба Динамо

Защитник «Динамо» Виталий Миколенко в шоу «BurBuzz» высказался о ничьей с «Бенфикой» (0:0) в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Не сказал бы, что украли победу – когда-то VAR нам поможет, сейчас не помог. Могли проиграть, могли выиграть, ничья – закономерный результат.

– Что говорил Яремчук после матча?

– Я ему сказал, что они отскочили, а он мне – то же самое в ответ