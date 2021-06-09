«Милан» хочет арендовать защитника «Барселоны»

Усиления к Лиге Чемпионов на подходе

Хуниор Фирпо / фото - FC Barcelona Noticias

«Милан» намерен взять в аренду левого защитника «Барселоны» Хуниора Фирпо, сообщает журналист Gianluca Di Marzio.

Итальянский клуб опасается возможного ухода Тео Эрнандеса, за которым ведет охоту ПСЖ, и хочет усилить левый фланг обороны. Даже если француз останется в клубе, ему все равно не помешает сменщик.

Хуниор Фирпо, который оказался не нужен «Барселоне» – хороший вариант для миланцев. Каталонцы не особо рассчитывают на испанского латераля, так как вернули из аренды бразильского защитника Эмерсона, который при надобности сможет закрыть и позицию левого защитника.

В минувшем сезоне Фирпо провел на поле всего лишь 844 минуты на поле, полностью проиграв конкуренцию Жорди Альбе. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 10 миллионов евро.

Напомним, «Милан» продлит контракт с одним из лидеров.